"A mia nipote mancava la mamma, niente giudizi"

Sui social – dopo l’apprensione collettiva nelle interminabili ore seguite alla scomparsa delle tre adolescenti – anche nel giorno

del ritrovamento sono piovuti commenti

e sospiri di sollievo da parte dell’intera comunità di Forlimpopoli, di chi le conosceva e di chi, semplicemente, genitore o no, si era immedesimato nella vicenda. Tra le tante testimonianze vi è quella dello zio di una delle tre, che ha affidato ad un post su Facebook le sue emozioni: "Trovate dopo 48 ore! Hanno riferito che le cercavano ovunque e che a mia nipote le mancava la mamma. Quindi grazie a tutti per l’aiuto, è servito davvero questa volta. Mia nipote è emotivamente provata e non possiamo dare altre informazioni pubbliche sugli avvenimenti e le notti passate fuori perché ci sono degli accertamenti in corso". Infine un appello

alla discrezione e alla comprensione nei confronti delle tre ragazze e delle loro famiglie: "Ora sono sotto osservazione e non è il momento del giudizio e dei commenti non richiesti, ma solo della comprensione. Sono delle bambine

di 1314 anni, non voglio aggiungere altro".