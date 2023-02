A migliaia per le vie a Vecchiazzano e Civitella

Mille persone in strada a Vecchiazzano – mascherati e non – e altrettanti a Civitella: questi erano i due principali appuntamenti dell’ultima domenica di Carnevale. Nel quartiere forlivese c’erano quattro carri: la nave di Peter Pan, dinosauri, figli dei fiori e uno con ambientazione ispirata a Grease. Il mezzo dei più giovani funzionava anche come discoteca mobile, che ha animato tutto il pomeriggio. Grande l’entusiasmo per un appuntamento popolare tornato dopo tre anni di stop a causa delle restrizioni legate al Covid-19. Stavolta le mascherine erano davvero solo quelle di Carnevale.

A Civitella si è riproposta la tradizionale festa, giunta alla 62ª edizione, finalmente senza limitazioni: i carri hanno circolato per il paese accompagnati lungo le strade e le piazze da un tripudio di folla, tra maschere da pirati e da clown.