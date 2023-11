A Modigliana donati 1.500 euro da Scandiano

L’ennesima donazione è arrivata sabato scorso per il Comune di Modigliana quando il sindaco Jader Dardi e il consigliere Giuliano Forcellini hanno ricevuto, in municipio, la delegazione del comune di Scandiano in provincia di Reggio Emilia, guidata dall’assessore al bilancio, Elisabetta Leonardi. Assieme a lei c’erano anche il presidente dell’associazione ‘Progetto Anziani’ di Arceto, la principale frazione di Scandiano, Giorgio Manfredini, il vice presidente, Lanfranco Fradici e la consigliera Renza Mattioli. ‘Progetto Anziani’, associazione di volontariato per la realizzazione di strutture per anziani, per disabili, socio-sportive, ha promosso una raccolta fondi per Modigliana, gravemente colpita soprattutto dalle piogge alluvionali di maggio, ottenendo 1.500 euro donati al comune per utilizzarli dove ce n’è più bisogno. E Dardi li ha prontamente destinati a ‘interventi di manutenzione su aree gioco e verde attrezzato’. L’incontro è servito a ringraziare i rappresentanti dell’associazione e della amministrazione comunale di Scandiano e ad illustrare loro la situazione del territorio con i danni a ponti, strade, strutture sportive, imprese e abitazioni, ma anche per creare nuove relazioni.