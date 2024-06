A Modigliana il ’firmacopie’ del fumettista Davide Quercioli

La libreria modiglianese ‘Bauci Città’ presenta oggi, alle 18,30 in via Saffi, ‘Relics Hunt’, autoproduzione e prima pubblicazione di Kuerc (Davide Quercioli) classe 1982. Seguono firmacopie e aperitivo. Modera Fumetti per Gente Strana (Lidia Linari). Siamo nell’anno 2024 sulla terra e dopo due anni, il genere umano subisce nuovamente l’attacco di una civiltà extraterrestre. Nessuno sembra in grado di contrastare tale minaccia, se non una manciata di ‘eroi’. Poi c’è una banda di ragazze fuorilegge che cerca le Sette Antiche Reliquie per riportare in vita il Drago Primordiale. Quale sarà la sorte del pianeta terra? L’autore è disegnatore-fumettista per vocazione, e non disdegna commissioni per copertine di libri, riviste, cataloghi, manifesti e locandine, ritrattistica, illustrazioni. Ha frequentato l’istituto d’arte al Ballardini di Faenza e un corso serale di fumetto sotto la direzione di Piero Ruggeri.

Giancarlo Aulizio