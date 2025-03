A Modigliana va in scena ’Gli stivali di Amanda’

Al Teatro dei Sozofili di Modigliana domani alle 17 ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro. La Compagnia Mattioli presenta ‘Gli stivali di Amanda’, il progetto di Ater Fondazione che mette in rete gli assessorati alla cultura, alla sanità e al welfare della Regione per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. Lo spettacolo, adatto ai bimbi dai 4 anni in su, è liberamente ispirato a ‘Teresin che non cresceva’, di Gianni Rodari.

La trama è quella di una storia divertente che svela il piacere della crescita nell’avventura e nella scoperta dell’altruismo: in un piccolo paese in cui i bambini giocano tra loro nei campi, hanno stivali colorati e il gioco è il loro unico pensiero, vive Amanda, una bambina che ha tre amici inseparabili e con loro condivide parole, giochi e risate. Amanda però non vuole crescere: crescono i suoi amici, mentre lei rimane piccola.

Costo dei biglietti: 7 euro gli adulti e 5 i bambini fino ai 15 anni; 3 con il libretto di ’Sciroppo di Teatro’. Informazioni e biglietteria: teatrosozofili@ater.emr.it; www.ater.emr.it; biglietteria del teatro a partire da due ore prima dell’inizio; WhatsApp o telefono 348.1544901 negli orari di apertura della biglietteria.

Giancarlo Aulizio