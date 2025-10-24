A Montepaolo momento di ascolto e conferenza del poeta Rondoni

Le suore Clarisse francescane di Montepaolo (nella foto) hanno organizzato per oggi, al loro eremo fra Castrocaro e Dovadola, un doppio incontro dal titolo ‘Altissimu. Dentro il mistero della vita, cantare con San Francesco’, per rendere omaggio al Cantico delle Creature, composto dal Poverello di Assisi otto secoli fa, nel 1225.

Alle ore 17 è in programma un momento di ascolto al Giardino del Cantico, cui seguirà nella chiesa del santuario una conferenza del poeta e scrittore forlivese Davide Rondoni. Si tratta di una iniziativa per Forlì e la Romagna che s’inserisce nelle celebrazioni che anticipano quelle nazionali del prossimo anno, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo patrono dell’Italia.

Fra queste la reintroduzione della giornata festiva del 4 ottobre 2026 e delle tante manifestazioni culturali, fra cui la pubblicazione di due libri sul patrono d’Italia, come il nuovo libro di Aldo Cazzullo ‘Francesco. Il primo italiano’ (Harper Collins) e ‘San Francesco’ (Laterza) di Alessandro Barbero. Da ottocento anni l’eremo-santuario di Montepaolo è legato a San Francesco, prima attraverso il francescano portoghese Sant’Antonio da Padova, che visse sulle colline di Dovadola fra il 1221 e il 1222, e poi attraverso la comunità dei frati francescani, che vissero qui per secoli, e infine grazie al recente ritorno delle Clarisse di Santa Chiara di Faenza e del Corpus Domini di Forlì, che hanno riunito qui le due comunità religiose francescane.

Quinto Cappelli