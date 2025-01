"A Natale abbiamo lavorato meno"

La stamperia di Elena Balsamini è in via Arquati, una traversa di corso Garibaldi. "Io lavoro in centro dal 1996, cambiando varie sedi. Una volta c’era tanta vitalità, avevo la fila fuori dal negozio e trovare spazi sfitti era impossibile. Adesso, soprattutto a causa delle vendite online, la situazione è molto diversa e bisogna anche accettare lo stato di cose, pur facendo il possibile per far sopravvivere le piccole attività. È un fatto che a Natale abbiamo tutti lavorato meno dei precedenti". A pochi metri da qui Freak of Nature ha marchiato una vetrina, la numero 115. "Vederla fa stringere il cuore. Dispiace, soprattutto, vedere tante vetrine vuote e impolverate camminando per le strade del centro: sappiamo che il degrado chiama altro degrado e purtroppo va a finire ci rimettiamo tutti".