"A Natale cinema pieni, ma bisogna tutelarli"

di Sofia Nardi

Francesco Romanelli, ad di ‘Appennino srl’ che gestisce la multisala Astoria e il cinema Saffi, quelle appena trascorse sono le prime feste senza le restrizioni legate alla pandemia. Come sono andate?

"Bene, senz’altro meglio rispetto alle aspettative".

Le aspettative erano basse?

"Eravamo preoccupati, è innegabile. Fino a giugno gli spettatori avevano l’obbligo di tenere la mascherina ffp2 per tutta la proiezione e questo li scoraggiava molto. Poi è arrivata l’estate con il suo fisiologico calo di presenze e la paura era che le sale rimanessero vuote anche nei mesi invernali".

Quando hanno cominciato a riempirsi?

"Le presenze sono aumentate già un po’ prima delle feste, ma sono decisamente cresciute con l’arrivo delle vacanze natalizie". Il Covid ha cambiato il modo di fruire del cinema? "Molto. È innegabile che abbiano preso sempre più piede le piattaforme online e anche adesso che gli spettatori hanno cominciato a tornare abbiamo comunque notato tendenze diverse rispetto al passato".

In cosa si differenziano?

"Ora le affluenze sono evidentemente spinte da film di forte richiamo, mentre tendono a calare quando non sono in cartellone dei film-evento. Una volta si andava al cinema per andare al cinema, oggi si va per vedere un preciso film".

Quali sono i film che sono andati meglio durante le feste?

"Il secondo capitolo della saga di Avatar è andato benissimo e sta continuando a registrare numeri importanti, anche a diverse settimane dall’uscita. Un altro film di forte richiamo è ‘Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli".

Forse a spingere ‘Avatar’ sono gli effetti speciali: di un film di quel tipo si gode meglio con il grande schermo e un buon impianto audio.

"Sì, certo, è vero, ma la differenza tra il cinema e le piattaforme online non sta nel grande schermo: questo è un concetto, anzi, che va superato".

Qual è, allora, la differenza sostanziale?

"Il fatto che il primo è un luogo pubblico, il secondo privato. Sembra una banalità, ma fa tutta la differenza. Il cinema è un luogo di ritrovo, un posto di condivisione. Senza cinema, teatri e musei le città sarebbero mutilate e, visto che si tratta di beni pubblici, anche l’interessamento nei loro confronti dovrebbe essere pubblico".

A cosa si riferisce?

"A enti e istituzioni che dovrebbero spendersi per la tutela di realtà come le sale cinematografiche. In Italia subiamo una concorrenza fortissima e sleale su molti fronti e abbiamo ben poche tutele".

Quali tutele servirebbero?

" Nel resto d’Europa i film usciti in sala non finiscono sulle piattaforme online anche per 180 giorni, mentre noi abbiamo una finestra irrisoria, di appena 90 giorni. Anche i pirati che scaricano film online, in Italia, sono puniti solo in teoria, molto difficilmente nella pratica. Bisognerebbe sempre considerare che il cinema è una vera finestra sul mondo, grazie al quale puoi davvero vedere quello che succede nei Paesi lontani dal tuo, ascoltare chi ha qualcosa da dire e – perché no? – avere anche un confronto con chi è in sala con te. Se ne dovessimo fare a meno saremmo molto più poveri".