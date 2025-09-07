A nuoto nello stretto di Messina: "La nostra impresa di gruppo"

"È stata un’esperienza talmente bella e soddisfacente che ne vorremmo fare un’altra simile. E fra breve quando ci rivedremo per la ripresa dell’attività, ne parleremo. Le idee sono tante...". Maurizio Melli, 52enne bancario, dal 2014 è presidente dell’associazione sportiva Forlì Trail: anche se sono passati alcuni giorni, s’entusiasma ancora al pensiero di quanto fatto da lui e da altri sei amici e amiche, la scorsa settimana. Sabato 30 agosto gli esponenti della Forlì Trail Nuoto (meglio conosciuto con l’acronimo di Ftn) hanno portato a termine un’impresa sportiva e natatoria da non sottovalutare: la traversata dello Stretto di Messina partendo dalla località di Torre Faro sulla sponda siciliana, fino a toccare, dopo una nuotata di 3,5 chilometri, la sponda calabrese.

Oltre al presidente Maurizio Melli, gli altri protagonisti della traversata sono stati Martina Bonoli, Giulia Coromano, Valentina Fusco, Pierpaolo Chiozzini, Mattia Milanesi e Marcello Orlati. Tutti facenti parte della sezione nuoto della Forlì Trail (l’associazione che organizza il trail della Campigna, ma anche la ‘Tin Bota Half Marathon’ e la podistica Green City Trail) e che, insieme ad altri 23 atleti, si allenano un’ora per tre volte alla settimana nella piscina di Forlimpopoli.

"Siamo arrivati in Calabria venerdì sera – racconta Melli –, poi sabato mattina, dopo aver fatto colazione senza privarci di nulla, siamo andati alla spiaggia dove siamo saliti sulle barche dell’organizzazione che ci hanno portato a Torre Faro sulla costa siciliana. Su precise disposizioni della Capitaneria di Porto, visto che in certi orari nello stretto non è previsto il transito di barche e navi, siamo entrati in acqua alle 12 e abbiamo iniziato la traversata".

I sette della Ftn non erano soli. Infatti in totale sono stati 35 i nuotatori che si sono cimentati nel cercare di raggiungere la costa calabrese: "Le partenze, sulla base della decisione degli organizzatori, sono state scaglionate e divise in quattro gruppi che sono stati selezionati sulla base delle velocità dei partecipanti sui 100 metri a nuoto. Nel primo gruppo sono partiti i più lenti. Noi sette forlivesi siamo stati inseriti nel secondo gruppo, diciamo mediamente veloci, e nuotare insieme è stato non solo bello ma anche molto divertente".

Anche perché Ftn coltiva uno spirito particolare: "Non siamo animati da ansie da prestazione, ma vogliamo godercela. Alla fine è stata una giornata bellissima per tutti. Il mare era blu, il cielo azzurro e tutti se la sono goduta. A dire il vero siamo partiti con qualche apprensione perché non avevamo mai nuotato in un mare così profondo e quindi pensavamo di avere un po’ di paura, invece è stata un’autentica goduria anche per l’emozione di aver nuotato in mezzo a branchi di pesci di passaggio. Il gruppo è arrivato un po’ sgranato, ma alla fine tutti eravamo molto soddisfatti e nemmeno troppo stanchi".

Il primo gruppo ha impiegato 55’, l’ultimo dieci minuti in più, un’ora e 5’: "Sabato pomeriggio siamo rimasti in spiaggia a rilassarci e domenica abbiamo raggiunto l’aeroporto di Catania da dove siamo saliti sul volo che ci ha riportato a Bologna. È stata un’esperienza bellissima, che ci porteremo nel cuore e nella mente, sia per quello che abbiamo fatto, sia per come l’abbiamo fatto, divertendoci e sempre con il sorriso sulle labbra".