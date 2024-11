A Palazzo pretorio in mostra l’artista romana Fienili

Sarà inaugurata domani alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole una nuova mostra, una personale dell’artista romana Stefania Fienili. Curata dal critico d’arte Silvia Arfelli e allestita nella Saletta dei Commissari, l’esposizione presenterà la selezione di una ventina di opere, significativa testimonianza della ricerca espressiva dell’autrice.

"Il paesaggio e la natura sono i temi predominanti dei suoi dipinti, dove emerge la predilezione per una pittura a olio, materica e duttile, che approda a una descrizione di volta in volta figurativa o informale ispirata da una connotazione onirica e visionaria", spiega la curatrice Arfelli. Stefania Fienili è nata a Roma e vive oggi nella provincia della capitale, a Nemi. "Artista poliedrica, pittrice e scultrice, rifiuta etichette stilistiche per affermare la necessità della libertà espressiva – prosegue Arfelli –; ha frequentato corsi di pittura e scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, collabora con ‘l’Accademia Dei Romani’ di Guidonia Montecelio e ha partecipato a mostre collettive, Biennali e Premi d’arte".

L’esposizione è organizzata da ‘La Maya Desnuda’ di Forlì in collaborazione con la Pro loco medicea e gode del patrocino del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 fino al 1° dicembre, chiuso il lunedì (info 0543.766766 o 334.2604929).

f. m.