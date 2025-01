A palazzo Pretorio ingressi su prenotazione

Sono gli ultimi giorni per visitare la 37ª edizione della Rassegna di presepi di Terra del Sole. Sono un centinaio le natività artigianali allestite nel rinascimentale Palazzo pretorio prospiciente piazza d’Armi. L’esposizione ha chiuso i battenti lunedì scorso, giorno dell’Epifania, ma resta in realtà aperta solo su prenotazione per scuole, gruppi e comitive. Proprio gli studenti hanno realizzato diverse sacre rappresentazioni in mostra nella rassegna, particolarmente apprezzate dal numeroso pubblico giunto nella cittadella medicea.

Per prenotare una visita su appuntamento occorre contattare la Pro loco di Terra del Sole telefonando al numero fisso 0543. 766766 o a quello di cellulare 335.7026444 (presidente Andrea Bandini) oppure scrivere una mail a proloco@terradelsole.org.

f. m.