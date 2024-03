‘A pesca di emozioni’ al Piccolo

Prosegue domani, ore 16, la rassegna ‘Favole’ al teatro Il Piccolo di Forlì con lo spettacolo ‘A pesca di emozioni’ della compagnia Eccentrici Dadarò composta da Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti con la regia di Dadde Visconti. Viene raccontata la storia di due uomini che adorano pescare in un paese in cui si vive con un palloncino in testa perchè in questo oggetto hanno sede le emozioni. Appaiono così piccoli gesti, piccoli litigi per pescare un piccolo pesce, ma si scoprirà poi l’emozione più grande: quella dell’amicizia. Si assisterà ad uno spettacolo leggero come i palloncini per conoscere le emozioni attraverso un linguaggio caro all’infanzia, quello dei colori. Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543.26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri. Prezzo 5 euro. Info: www.accademiaperduta.it.

r.r.