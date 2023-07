A Pianetto Casadei parla di Mary Shelley

Stasera alle 21 al chiostro di Pianetto (Galeata) conferenza di Thomas Casadei dedicata al volume ‘Vita e visioni. Mary Shelley e noi’ a cura di Vittorina Maestroni e dello stesso Casadei (Mucchi Editore). Scritto in stile biografico, illustra le visioni innovative contenute nelle pagine della Shelley, attraverso una prospettiva di genere in cui si affrontano le sofferenze e la tenacia della scrittrice, in quanto donna libera e indipendente. Casadei è professore ordinario in Filosofia del diritto.