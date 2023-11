A Pianetto presentazione del libro ’Pirati e corsari nel mare di Romagna’

Domani pomeriggio alle 16, al Museo civico Mambrini di Pianetto, sarà presentato il volume dal titolo ‘Pirati e corsari nel mare di Romagna’ degli scrittori Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca, Davide Gnola (Ponte Vecchio Editore). "I litorali della Romagna, che oggi sono luoghi di vacanze e divertimento, sono stati per secoli una pericolosa frontiera frequentata anche da pirati e corsari - scrivono gli autori -. Le comunità costiere e portuali della Romagna hanno dunque dovuto misurarsi in passato con fenomeni come le continue incursioni di ’uscocchi’ e ’barbareschi’". Si tratta di una storia di grande fascino, in gran parte sconosciuta al pubblico. Per informazioni 0543,981854.

o.b.