"A piedi fino in piazza Commossi e felici"

L’auto presidenziale si ferma sotto la Camera di commercio, Sergio Mattarella scende salutato dal sindaco Zattini, dal presidente della Provincia Enzo Lattuca e dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e viene subito accolto da oltre 1.200 bambini delle scuole forlivesi. I primi a salutarlo con gioia e applausi con bandiere tricolori e cappellini colorati sono i 226 alunni e i 19 docenti dell’Istituto comprensivo dei Romiti e Cava che proprio ieri sono tornati sui banchi di scuola, dopo due settimane senza lezioni causa l’alluvione che ha devastato i loro quartieri. "Una grande emozione per tutti noi – spiega Daniela Bandini, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo n. 5 – dopo la tragedia che ha colpito Forlì così duramente. Proprio ieri mattina finalmente siamo tornati a scuola e a piedi, tutti insieme, abbiamo raggiunto piazza Saffi commossi e felici. Speriamo che questo momento di festa con il presidente Sergio Mattarella sia di buon auspicio per la prossima chiusura dell’anno". Nella giornata assolata spicca uno striscione dedicato al presidente: ’La sua presenza per noi è una carezza al cuore’, poi i ragazzi e le insegnanti intonano ’Romagna Mia’ in un abbraccio virtuale che accomuna tutta la folla presente che ringrazia Mattarella della sua visita. Il presidente si avvicina alle transenne che contengono l’entusiasmo dei forlivesi e alcune docenti della scuola secondaria di primo grado ’Caterina Sforza’ lo salutano e gli stringono la mano. "Un’emozione molto forte – racconta Diana Costantini – che abbiamo condiviso con gli studenti". Le fanno eco le insegnanti Enrica Malerba e Alba Corzani che parlano di "un evento bello per il territorio forlivese che testimonia la vicinanza del presidente e dello Stato ad una comunità ferita, ma che vuole rialzarsi presto".

g. b.