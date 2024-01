A Porcentico è tornata l’acqua. Sollievo per la frazione devastata

Nei giorni scorsi Hera ha ripristinato l’acquedotto di Porcentico, riallacciando tutte le utenze della frazione di Predappio, fra le più colpite dall’alluvione e frane nella valle del Rabbi. Racconta il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Era dall’alluvione dello scorso maggio che le diverse famiglie e aziende della zona non avevano più l’acqua e dovevano arrangiarsi come potevano. Quindi, ringrazio Hera che ha fatto un buon lavoro. Certo ha dovuto aspettare che noi rimettessimo a posto la strada per poter intervenire".

Infatti, l’azienda ha dovuto stendere lungo la strada qualche chilometro di tubature per portare l’acqua al serbatoio in cima ai monti, dal quale poi per caduta arriva a tutte le utenze. Racconta Valentina Camprincoli, titolare col fratello Marco di un’azienda di polli e anatre a Porcentico: "Per rifornire d’acqua gli animali della nostra azienda, che sono fino a 20mila, dovevamo portare l’acqua con il trattore e le botti ogni due giorni, attingendola dal fiume Rabbi o da casa nostra a Tontola, che dista 7 chilometri dall’azienda. Quindi il ritorno dell’acqua da alcuni giorni è una bella comodità che ci voleva".

Fin da inizio maggio, la zona di Porcentico era stata particolarmente colpita, tanto è vero che quasi l’intera strada comunale (circa 10 chilometi) era stata danneggiata da decine di frane e perfino una casa era stata spazzata via.

Quinto Cappelli