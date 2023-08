A Portico divertimento assicurato con ’Dilettanti allo sbaraglio’

La Pro loco di Portico ha organizzato per sabato prossimo lo spettacolo popolare ‘Dilettanti allo sbaraglio’ con inizio alle 21 nei giardini pubblici. Spiegano gli organizzatori: "Anzi, si tratta di ‘Ancora più dilettanti, ancora di più allo sbaraglio’ degli anni precedenti, quando registrammo una grande partecipazione da tutta la vallata del Montone e non solo".

Di qui l’invito ad iscriversi, per preparare una graduatoria della serata per esibirsi davanti a un pubblico che nelle precedenti edizioni superava di gran lunga i trecento spettatori: "Hai un talento nascosto, ma non hai mai avuto la possibilità di esibirti? Stiamo cercando proprio te". Occorre quindi prenotarsi in tempo (Francesco 340.1669111, Giacomo 347.2561014 e Letizia 334.9632996).

Sabato sera alle 19 apriranno gli stand gastronomici con specialità locali e possibilità anche di assaggiare la pizza nel forno a legna. Alle 23 seguirà la musica con dj set. Per l’occasione una parte del ricavato della serata sarà devoluto per il ripristino e la manutenzione delle strade comunali colpite dalle frane conseguenti l’alluvione di maggio. Al goliardico concorso ‘Dilettanti allo sbaraglio’ possono iscriversi tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e far divertire in varie specialità artistiche e creative.

L’anno scorso, per esempio, ottenne uno strepitoso successo il fornaio di San Benedetto, Paolo Nannetti, che suonò con l’aiuto di un tubo di plastica e un imbuto collocato in cima (a mo’ di tromba) le note del famoso ’Silenzio’. Ma altri si distinsero nella danza, nel canto oppure nelle imitazioni (nella foto l’edizione passata).

Quinto Cappelli