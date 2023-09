"A Portico e dintorni problemi limitati, ma vissuti qui attimi di terrore"

Il terremoto ha buttato giù dal letto migliaia di persone iun città come nelle vallate. Racconta Laura Barzanti, titolare del bar Angolo di Portico: "Alle 5.10 stavo facendo il caffè a due clienti, Agnese e Daniela,già in piedi la prima per andare al lavoro a Forlì e l’altra a far la spesa al mercato ortofrutticolo, quando improvvisamente ha tremato tutto il bar, con bicchieri, tazzine e bottiglie che ballavano e facevano rumore sbattendo fra di loro. Spaventate da morire, siamo fuggite in strada al buio, perché nel frattempo era saltata la luce".

Dalle case si sono avvertite le grida della gente. "Dopo pochi minuti – aggiunge la barista – tutta la gente del paese era in strada in pigiama". Sul momento erano andati in tilt anche i telefoni, mentre la luce è tornata dopo pochi minuti. La scena della gente scesa a quell’ora per strada si è ripetuta anche a Premilcuore e Predappio, a Bocconi e San Benedetto in Alpe, a Rocca San Casciano e Dovadola, come raccontano i rispettivi sindaci. Dice il primo cittadino di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "Appena scappato in strada, ho sentito ancora un’eco forte che rimbombava nella valle, come non avevo mai sentito in vita mia".

Nei vari paesi la gente è rimasta in strada e nelle piazze fino all’arrivo della luce del sole, molti avvolti in coperte, affollando poi bar e caffè, tutti col cellulare in mano per chiamare parenti e amici e per scoprire la magnitudo della "fortissima scossa". Immediatamente si sono mossi i volontari della Protezione civile locale e regionale, insieme alle autorità locali e vigili del fuoco, chiamati in continuazione per tutta la giornata. I risultati? In gran parte dei casi i tecnici hanno trovato le cose a posto. Ma sono segnalati anche crolli.

Nel cimitero di Bocconi, per esempio, è crollato il cornicione e parte del tetto della facciata della cappella, zona in seguito transennata. Anche a Portico e Rocca si temeva per le case di riposo, ma i controlli hanno tranquillizzato autorità e ospiti. "A Dovadola – come racconta il sindaco, Francesco Tassinari – sono stati trovati soltanto calcinacci nella chiesa della Badia, dove si trova la tomba della Beata Benedetta, e qualche leggera crepa nelle scuole. Ma niente di preoccupante". Oggi le scuole saranno riaperte in tutta la valle del Montone.

Quinto Cappelli