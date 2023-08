A Predappio cinema e musica all’aperto

Nell’ambito dell’iniziativa di Mic Anec che, ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione dedica un totale di 50 serate sotto le stelle di cinema, musica, poesia, recital in 17 comuni per tutto il mese di agosto, sarà proiettato questa sera a Fiumana in via Strada provinciale 25 ‘Il talento di Mr Crocodille’, un film per famiglie ispirato alla serie di libri per bambini di Bernard Waber, best seller nei paesi anglosassoni. Domani sera, in piazzale Isonzo 13 a Predappio, si proietta ‘Argonuts – Missione Olimpo’, dove gli autori della fortunata serie ‘Vita da giungla’ ripropongono la medesima formula di un’animazione digitale adatta soprattutto ai bambini, riprendendo il mito di Giasone e del Vello d’oro, dove il centro della scena è occupato da buffi e intraprendenti animali. Spettacolo unico ore 21.15. Inoltre, sempre questa sera e domani sera, spettacoli dal vivo con, rispettivamente: jazzblues con Luisa Cottofogli e Gabriele Bombardini; pop jazz con Sara Zannoni e Simone Rostellato; Serta cinepoeti con Davide Rondoni. Ingresso gratuito.

q.c.