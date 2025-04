A Predappio la storia e poi ‘Colori e sapori’

Per Predappio sarà una settimana all’insegna della cultura e dell’arte, con due importanti appuntamenti. Domani sarà inaugurata alle 18 presso Casa natale Mussolini, la mostra ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’, alla presenza del sindaco Roberto Canali e della giunta comunale. La mostra, curata dal professor Ulisse Tramonti, con la collaborazione di ricercatori, storici, collezionisti e di un gruppo di lavoro coordinato da Atrium (catalogo compreso) e documentazione realizzata da Renato Billi e Riccardo Salvetti, apre le manifestazioni del centenario della fondazione di Predappio, avvenuta nel 1925, e resterà aperta fino al 6 gennaio 2026.

Il secondo appuntamento è in programma sabato presso la Vecia Cantena dla Pré di Predappio Alta che ospiterà la collettiva di pittura ‘Colori e sapori di Romagna’, con inaugurazione alle ore 17. La mostra di pittura di Predappio Alta ospiterà opere di artisti di ieri e di oggi. Da Mastro Lupo a Gino Erbacci, assieme a tanti altri artisti del territorio: "Un po’ di arte non guasta", commenta Monica Partisani, nipote di Mastro Lupo e organizzatrice dell’iniziativa, insieme a Riccardo Menghi e Barbara Lucchi, gestori del ristorante enoteca di Predappio Alta. Osserva Partisani: "L’intenzione è di valorizzare la produzione artistica di pittori locali di epoche diverse, in un luogo ricco di storia e suggestioni".

Infatti, ad ospitare l’esposizione sono i sotterranei del locale di piazza Cavour, le Cantine Zoli risalenti al Quattrocento, costruite su tre piani sovrastanti per sfruttare al meglio la naturale conformazione del terreno. Una cornice suggestiva per tuffarsi nei ‘colori e nei sapori di Romagna’. L’inaugurazione di sabato sarà seguita da un buffet offerto a tutti i presenti. L’esposizione sarà visitabile fino all’11 maggio, negli orari di apertura del locale. Aggiunge Partisani: "Quest’esposizione intende aprire un nuovo percorso con appuntamenti ricorrenti. L’intenzione è di organizzare altre mostre a tema alla Ca’ de Sanzves, che mettano in luce la produzione artistica di autori romagnoli di ieri e di oggi". L’iniziativa è organizzata dal ristorante enoteca La Vecia Cantena d’la Pre’ - Ca’ de Sanzves, in collaborazione con la Pro loco Predappio Alta e con il patrocinio del Comune di Predappio. L’ingresso è libero (info: 0543.921095 e www.laveciacantena.it).