A Predappio l’incontro ’Insieme verso una comunità energetica’

Il Comune di Predappio ha organizzato per questa sera alle 21 alla sala Europa di via Marconi, un incontro pubblico dal titolo ‘Insieme verso una comunità energetica’. "Le comunità energetiche – spiegano gli organizzatori - sono un modello di gestione dell’energia, in cui i membri di una comunità lavorano insieme per produrre, condividere e gestire l’energia in modo sostenibile". Oltre al sindaco, Roberto Canali, e agli amministratori comunali, saranno presenti i rappresentanti di Forlì Mobilità Integrata (Fmi): l’amministratore unico, Vincenzo Bongiorno, e il direttore generale Claudio Maltoni. I tecnici dell’area energia di Fmi illustreranno i vantaggi e le sfide associate a questo modello di gestione dell’energia.

"Questo primo incontro – spiega il sindaco Roberto Canali - sarà l’occasione per coinvolgere chiunque fosse interessato nella realizzazione di un progetto energetico condiviso che ci accompagnerà verso un futuro più sostenibile e vantaggioso per le nostre imprese e famiglie." Il progetto di Predappio, in collaborazione tra Comune, Acer, Ausl Romagna e Fmi ha ottenuto dalla Regione un contributo di 50.000 euro (pari al 90% dell’importo totale del progetto). Serviranno per realizzare il progetto e iniziare un percorso che consenta maggiore produzione di energia pulita, ma soprattutto la sua condivisione fra cittadini.

Quinto Cappelli