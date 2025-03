A Re Piano sbocciano ottomila tulipani

Re Piano è un casale di inizio ‘900 a 3 chilometri dal centro di Modigliana sul monte Trebbio, in via Casa delle Suore 4, gestito dalla coppia italo-olandese composta da Antonella Romero Ciccarella (Romero, aggiunto come nome d’arte visto che è anche pittrice) e dal marito Dick Foppen, insieme alla figlia Lucrezia, situato in un paesaggio da favola sulle colline della valle del Tramazzo, sulla strada dei vini e dei sapori.

Una delle attrazioni più visitate a Modigliana è da oltre trent’anni quella della fioritura di 8.000 tulipani proprio nell’agriturismo Re Piano che, sole e tempo permettendo, inizierà oggi. Ci saranno anche i pittori che verranno a dipingerli sul posto per poi poi ripresentarsi il 6 aprile, quando è attesa la massima fioritura che si concluderà il 20 aprile. Mentre domani ci sarà la naturopata che con un tamburo sciamanico farà un giro anche ad anello intorno all’agriturismo e si fermerà per le respirazioni nella natura.

Tutti gli anni i coniugi acquistano direttamente da un grossista olandese circa 5.000 bulbi che poi piantano suddividendoli per varietà, colore e altezza, mentre gli altri 3.000 sono recuperati dagli anni precedenti. "È molto faticoso – commenta l’artista modiglianese – perché occorre chinarsi e stare in ginocchio per fare i buchi in cui mettere a dimora i bulbi, questo per moltissime ore e diversi giorni. Poi da ottobre a gennaio i bulbi maturano e da febbraio a marzo cominciano a fiorire".

Re Piano, agriturismo dal 2014, si estende ad anello tutto intorno in poco più di 7 ettari, con piante di ulivo, che producono un ottimo olio e di mandorlo e poi erba medica; ci sono anche due cavalli e due asini e un tratto di bosco frequentato da animali selvatici. Da maggio in poi è prevista la fioritura del tagete e della portulaca e, a seguire, non mancherà quella della lavanda. "Insomma – ricorda Ciccarella –, il nostro agriturismo sarà in fiore per la stagione primavera-estate e si cambierà solo di abito ma sarà sempre fiorito. Voglio però ricordare i sassi enormi e particolari di Re Piano e la loro straordinaria forma che, recuperati in questo luogo, sembrano scolpiti tanto che con l’immaginazione puoi vederci le forme che vuoi. Oltre ai tulipani e alle altre fioriture vale la pena fare un tour anche solo per questo". Molto ben inserito nella comunità da diversi anni, suo marito Dick Foppen impersona l’icona locale Don Giovanni Verità, sacerdote garibaldino, nelle tradizionali feste dell’800 a Modigliana.

Per il soggiorno, tre gli appartamenti con complessivi 10 posti letto e centro benessere con idromassaggio, piscina e sauna; si può affittare la struttura per feste o prenotare l’uso del barbecue, fino a giugno, con veranda cucina al coperto sul piano della piscina (328.5968280 e www.repiano.it).

Giancarlo Aulizio