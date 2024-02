A ‘Regnoli 41’ chiude Jandolo e apre Tesei

Chiude oggi allo spazio espositivo Regnoli 41 di via Giorgio Regnoli 52 la mostra personale di Benedetta Jandolo che ha riscosso molto interesse per il raffinato e avvolgente cromatismo delle immagini che rivelano sensibilità e forza creativa. La Jandolo è nata a Forlì, dove ha frequentato l’Istituto d’Arte. Poi ha ottenuto il diploma di Disegnatore Anatomico all’Università di Bologna e ha frequentato il corso di pittura su legno all’Iniasa di Venezia. Ha allestito numerose mostre personali, ha partecipato a collettive in Italia e all’estero e le sue opere fanno parte di collezioni. Attualmente vive e lavora a Bologna dove ha insegnato anatomia artistica e discipline pittoriche al Liceo artistico. La mostra potrà essere visitata dalle ore 16 alle 18.

Domani poi nello stesso spazio espositivo debutterà la pittrice forlivese Marilena Tesei con la personale ‘Il dialogo del colore’. La mostra, aperta fino al 16 febbraio (da lunedì a venerdì 16-18; sabato e domenica 10.30-12.30 e 16-19), sarà inaugurata domani alle 16-30 con la presentazione del prof. Enzo Dall’Ara in veste di curatore. Esposto un ricco corpus di dipinti che abbracciano gran parte del percorso artistico della pittrice, dalle prime creazioni a opere inedite. Il pubblico sarà coinvolto da un effluvio di colori in coniugazione con un personale linguaggio astratto che sottende contenuti sociali e naturalistici.