A Rocca oltre ai falò ci si accende anche per il marafone "È qui la capitale"

di Quinto Cappelli

Se in tutti i bar, i circoli e le case delle città e paesi della Romagna si gioca a carte, gli abitanti di Rocca San Casciano, antica capitale della Romagna Toscana fino a esattamente un secolo fa, danno per scontato che "la vera e unica capitale del marafone e della briscola" sia proprio la città della Festa del Falò. Anzi, il centro, il fulcro e il cuore di questi due giochi sarebbe circoscritto nel bar Caprera, quello che da sempre si affaccia con i tavolini in piazza Garibaldi, il salotto buono e nobile, l’ombelico del centro storico di una città, secondo i criteri architettonici umanistici di Leonardo da Vinci e dell’uomo vitruviano, come rappresentato nella moneta da un euro.

Già gli altri locali di periferia, o anche solo un po’ più in là, appena svoltato l’angolo del perimetro classico ‘Avanti e indrè da Scherpa ai frè’, sono considerati di serie inferiore. Ma anche ai tavolini del bar Caprera non tutti sono considerati alla pari, un po’ come avviene in una grande orchestra: ci sono i primi violini, il flauto ‘magico’ e la tromba che intima il silenzio. Anche la formazione delle squadre, quando non avviene per precedente appuntamento telefonico fra i soliti amici del bar, si realizza per corteggiamento non proprio amoroso, ma almeno per simpatia di gioco, e, non ultimo, per casta.

Gli intoccabili sono i professori che stanno al vertice della piramide, quelli che hanno progettato di fondare l’Università del marafone e della briscola, che però non si trovano ancora d’accordo per eleggere il loro rettore, fra la triade dialettica: il Perfezionista, il Purista e il Matematico. Prendiamo, per esempio, quattro di questi ‘professoroni’ che si sfidano in una partita di marafone, assistiti da una ventina di ‘professionisti’, allievi, aspiranti allievi, suggeritori di carte e curiosi, che smaniano per far conoscere a tutti (compresi i clienti del bar un po’ più lontani dal crocchio marafonista) che son bravi anche loro, anzi, forse...

Da una parte la coppia Domenico Mambelli e Giuseppe Bandini sfida Alfio Barzanti e Jonny Biserni. Mambelli, allievo del furbo Billi (a sua volta allievo della scuola marafonista del saggio Berto), è l’istrione e menestrello del gruppo, tenuto a freno dal razionale, posato e matematico compagno di gioco Bandini, che per ogni carta azzarda venti ipotesi e "non ne azzecca mai una", come dicono i detrattori, ma in realtà è il giocatore più ammirato della brigata, il più ‘lojco’, come sostiene qualche dantista locale. Barzanti, originario della vallata, sale spesso da Forlì e si ferma anche nella casa per ferie nel paese, proprio per esibire la sua bravura da primo della classe che non vorrebbe mai perdere, frenato in qualche modo dal compagno di tavolo, Biserni, che non lo dice, ma, attraverso qualche suo fan intrufolato nel gruppo, fa sapere di essere il migliore della covata.

Su tutti, come rettore pro tempore dell’università del marafone della Piccola Parigi (nome concesso a Rocca da Luigi XVI, poco prima di salire sulla ghigliottina), sta il preside dal soprannome azzeccatissimo, cioè ‘Veleno’, che urla, sbraita e comanda: "Le regole del marafone in ogni paese e nazione come stabilì del gioco il re sono soltanto proprio tre: busso, striscio e volo il marafone è uno solo, quello della Romagna a la sò dov o s’azande la Festa de Falò".

Se già durante la partita, c’è chi parla, chi fa capire quali carte potrebbe avere Tizio o Caio, e gli errori commessi da Sempronio, si può immaginare la rissa che scoppia appena giocata l’ultima carta. Tutti maestri, avvocati e professori, nessuno allievo della nascenda università del marafone.