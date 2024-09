A Rocca San Casciano la festa della Madonna delle Lacrime

La parrocchia di Rocca San Casciano celebra nella giornata di domani la Festa della Madonna delle Lacrime, patrona del paese insieme a San Cassiano. Il programma della giornata prevede alle 9.30 la messa presieduta dal parroco don Giovanni Amati, mentre alle 20.30 interverrà il vescovo Livio Corazza, presiedendo la messa solenne e la processione per le vie del paese con l’immagine della Madonna delle Lacrime (nella foto); una processioneche sarà animata dalla Banda cittadina di Rocca, una delle più antiche della Romagna Toscana. Lungo tutto il percorso, le finestre saranno addobbate e illuminate.

Nel paese della Festa del Falò l’immagine di Maria, una terracotta policroma del XV secolo, è venerata con il titolo appunto di Madonna delle Lacrime, perché, come raccontano le cronache locali, "la mattina del 17 gennaio 1523 alcune persone erano in preghiera davanti all’altare della Madonna, quando sollevando lo sguardo s’accorsero che dagli occhi della Vergine scendevano lacrime abbondanti, che durarono cinque ore". I dieci maggiorenti del paese, insieme al podestà, scrissero un verbale testimoniando "che fu veduto ivi non essere fraude alcuna".

Durante il 2023 è stato celebrato il sesto centenario del ‘miracolo’ della Madonna delle Lacrime con varie manifestazioni religiose, culturali e sociali.

Quinto Cappelli