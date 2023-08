A Rocca San Casciano si celebra il patrono Inaugurata ieri la mostra dei quadri di don Marcello Vandi a Rocca San Casciano per celebrare il patrono San Cassiano. Oggi messa solenne e cena sociale in piazza Garibaldi. Il culto del santo si diffuse in Romagna e in Italia. Curiosa coincidenza: il vescovo emerito di Imola è originario di Rocca San Casciano.