A San Benedetto si parla di lavoro con vari esperti

Stasera alle 20.45 nella sala multimediale di San Benedetto, in via Gorizia 264, il sindacalista Cristian Pancisi coordinerà il secondo l’appuntamento di formazione socio-politica su ‘Il tempo del lavoro umano’ con gli interventi di Marco Bentivogli (Base Italia), Francesca Fabbri (Confindustria Romagna) e Sara Fusco (imprenditrice presidente di Fusco Packaging Engeneering). Il ciclo di incontri è proposto per il periodo di Quaresima dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Forlì-Bertinoro. Tutti gli incontri saranno trasmessi in differita sul canale Youtube della diocesi di Forlì-Bertinoro. Per info: postlav@forli.chiesacattolica.it.