A San Colombano ecco la Sagra della Scottona

Torna a San Colombano nell’area feste a fianco della Bidentina, da domani a domenica, la ’Sagra della Scottona’ organizzata dalla Pro loco della frazione col patrocinio del Comune di Meldola. "L’obiettivo – precisano i volontari della Pro loco – è riscoprire ricette e cibi poveri, a base di carne di scottona di razza romagnola Igp fortemente legati al territorio come l’ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre. Sono impegnati moltissimi volontari, più di 100, tra cui una forte percentuale di giovani". L’organizzazione col ricavato si impegna a dare il proprio contributo alla comunità di San Colombano e non solo, come in passato con la donazione al Comune per l’emergenza Covid, l’acquisto di un defibrillatore, l’aiuto al paese di Bolognola colpito dal terribile terremoto del 2016, oltre a interventi sul territorio di San Colombano con l’installazione della Casa dell’Acqua, le luminarie e l’allestimento dell’albero natalizio".

Buon cibo, solidarietà e spettacoli musicali: domani alle 21 Il Genio dei Pierrot; venerdì i Santini con il loro rock alternativo; sabato l’Orchestra Mirco Gramellini; domenica il pranzo con I Cantastorie di Romagna. La novità saranno i Dj set dei ragazzi di San Colombano.

Oscar Bandini