A San Filippo Neri il vescovo ricorderà la figura di don Giussani

Nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, il vescovo, monsignor Livio Corazza, celebrerà domani la messa nel diciottesimo anniversario della morte di Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, e nel quarantunesimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Cl.

La messa sarà concelebrata da don Enzo Zannoni, rettore della chiesa e assistente ecclesiastico della Fraternità nella diocesi di Forlì-Bertinoro. "Nella memoria grata di don Giussani – si afferma nell’intenzione della messa indicata dal movimento di Cl, e che sarà letta dall’avvocato Valerio Girani, responsabile diocesano della fraternità – chiediamo al Signore di poter corrispondere con tutta la nostra vita all’invito, rivoltoci da Papa Francesco il 15 ottobre, di accompagnarlo nella profezia per la pace, nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri...". La liturgia verrà anche trasmessa in diretta su Teleromagna (canale 14), dove a partire dalle 10.40 andrà in onda la rubrica religiosa "Il tempo dello spirito", condotta da Piergiorgio Valbonetti, nella quale don Giussani verrà ricordato anche da alcune testimonianze insieme a don Francesco Ricci, missionario ed educatore forlivese che fu tra i suoi più stretti collaboratori. Lo scorso ottobre, in occasione del centenario della nascita, don Giussani è stato ricordato in città con una serie di iniziative pubbliche; molti forlivesi hanno partecipato in piazza San Pietro all’udienza che Papa Francesco ha concesso al Movimento di Comunione e Liberazione.

a. r.