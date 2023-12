A San Martino in Villafranca va in scena ’La favola di Natale’ con gli attori della Lanterna

‘La Favola di Natale’ arriva a San Martino in Villafranca con la compagnia teatrale della Lanterna, stasera alle 21, nel teatro della parrocchia di via Lughese.

È il 24 dicembre 1944: a casa di Albertino tutto è pronto per la cena della vigilia, solo un dettaglio, una sedia vuota: il papà di Albertino è lontano e non potrà passare le feste con loro. Ma si sa, a Natale tutto è permesso, inizia così il magico viaggio di Albertino, in compagnia della sua nonnina e del suo cane Flick, per raggiungere il suo papà nello strano paese in cui si trova. Un viaggio ricco di incontri, ma bisogna capire bene a chi si può chiedere informazioni, e da chi, invece è meglio nascondersi. Albertino in realtà è il vero figlio di Giovannino Guareschi, scrittore dell’opera e padre, tra gli altri, anche dei famosissimi Don Camillo e Peppone, che passò realmente il Natale nel 1944 lontano dalla sua famiglia, in quanto fu catturato e fatto prigioniero dai tedeschi nel 1943, per essere poi liberato alla fine della guerra.

Questa favola rappresenta un racconto di quegli anni di guerra e delle esperienze vissute da Guareschi nel campo di concentramento, scritte però in chiave leggera e quasi scherzosa. La favola venne rappresentata anche all’interno del campo di prigionia di Guareschi. Lo spettacolo inizia alle 21, per informazioni scrivere a Sara 346 766 5590 (preferibilmente su WhatsApp). Ingresso a offerta libera.

e.ma.