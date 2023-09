A Santa Sofia domenica dedicata al tortello alla lastra

Con l’arrivo dell’autunno Santa Sofia celebra uno dei cibi da strada più prelibati dell’Appennino tosco-romagnolo: ospita infatti, dalle ore 10 alle 19, la ‘Sagra del tortello alla lastra e dei sapori d’autunno’ proposta dalla Pro loco col patrocinio del Comune e in collaborazione con commercianti e associazioni.

L’appuntamento fa parte del circuito delle ‘Feste sagge’ del Parco nazionale e di Slow Food Emilia-Romagna e Toscana, "ideate contando su produttori e attività commerciali – commenta il presidente della Pro loco Alberto Domeniconi –. Il tortello alla lastra è da secoli uno dei cibi che caratterizzano la gastronomia popolare dell’Appennino forlivese. Nelle tante varianti, oggi è valorizzato come cibo da strada, presente in sagre, osterie, ristoranti e sulle tavole delle famiglie. A Santa Sofia come a Galeata, Corniolo e Spinello questa tradizione non è mai cessata e oggi le azdore volontarie dell’Auser e delle Pro loco di Santa Sofia e Galeata ne hanno codificato la ricetta riservandosi solo un piccolo segreto nella quantità degli ingredienti. Unica variante il parmigiano reggiano al posto del pecorino".

Ci saranno gli stand di diverse associazioni e la possibilità di pranzare in un’apposita area attrezzata; inoltre, mercatino di artigianato locale e gastronomico, laboratorio e giochi per bambini, gonfiabili e musica nel pomeriggio della Banda Roveroni.

Oscar Bandini