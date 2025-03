"A Santa Sofia ora servono le telecamere"

Problema sicurezza a Santa Sofia: prende posizione sugli ultimi ripetuti avvenimenti con furti nelle auto, nelle abitazioni e in piazza Matteotti a scapito di una ottantaquattrenne, la minoranza consigliare sulla pagina web ‘L’Eco del Bidente’. "Innanzitutto vanno montate, nei punti nevralgici, (a cominciare dai quattro varchi d’ingresso al paese) delle telecamere – si legge nella nota –, che possano essere da deterrente e aiutare la Forze dell’Ordine nel loro lavoro".

L’accusa all’amministrazione comunale è circostanziata. "Negli anni passati furono montate le telecamere dal Comune e dalla Comunità Montana (ovviamente con la tecnologia di allora), controllate dalla Polizia Municipale. Ma le recenti amministrazioni non hanno mai provveduto alla loro manutenzione e ora sono inservibili".

Quali le soluzioni? Il gruppo di minoranza avanza le sue richieste: "Vanno montate al più presto telecamere che riprendano a colori e in alta definizione. I collegamenti già esistono. Per legge le telecamere sono controllate solo dalle forze dell’ordine (come la nostra Polizia Locale) e visionate solo in caso di necessità, proprio per salvaguardare sia la sicurezza che la privacy dei cittadini. Ultimamente i carabinieri hanno dovuto espletare le propri indagini cercando nelle registrazioni di telecamere private, che però, proprio per legge, essendo private non possono riprendere zone pubbliche".

A questo primo passo, gli esponenti della minoranza consigliare aggiungono come suggerimento una soluzione già adottata, ad esempio, da alcuni Comuni come Bertinoro, ovvero il ‘controllo di vicinato’, strumento che vede alcuni cittadini preposti interloquire direttamente con le forze dell’ordine in casi sospetti e che in alcune occasioni ha dato riscontri positivi.

"Si dovrà poi fare una riflessione sulla questione più politica e sociale, sull’accoglienza degli immigrati, sulle loro aspettative, sulle prospettive di inserimento, lavorativo". Temi delicati e di non facile soluzione come dimostrano i problemi nati nella gestione dell’accoglienza o del respingimento dei flussi di migranti a livello mondiale, europeo e nazionale e che rimbalzano nei commenti sempre più numerosi tra i cittadini di Santa Sofia.

I numeri sono chiari. A fine febbraio 2025 i residenti a Santa Sofia sono 4.011 e i cittadini stranieri residenti Ue ed extra Ue 514, un numero stabile nell’ultimo decennio. Poi ci sono i richiedenti protezione internazionale gestiti, per conto del ministero degli Interni e dalla prefettura di Forlì-Cesena, dalla coop sociale Fare del Bene per i comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia. In particolare tra questi, quanti sostano per lunghi periodi potrebbe essere utilizzati per lavori socialmente utili attraverso progetti specifici e concordati tra le istituzioni e la cooperativa medesima.

"Ora è però necessario partire immediatamente con il ripristino di telecamere nuove e adeguate nelle zone pubbliche – conclude la nota della minoranza consigliare –, sia nelle zone che furono già individuate nel passato che in quelle nuove potenzialmente molto delicate".