A Santa Sofia presentazione del libro ’Tettonica’

Sophia in libris e Cocker Beer – Cocktail Bar a Santa Sofia propongono per domenica alle 18 per la rassegna ‘Letture tutte di un sorso’ la presentazione di ‘Tettonica’ di Sofia Assirelli e Cristina Portolano (Feltrinelli Comics).

Maria Bandini ha 12 anni e vive con grande difficoltà il rapporto con il suo corpo. C’è un aspetto di lei che proprio non riesce ad accettare: la completa, ostinata mancanza di tette. Tutto gira attorno a loro, ma tutto, proprio a causa loro, pare andare in mille pezzi che le autrici raccontano con grande profondità, talvolta comica, i numerosi tentativi di fare pace col proprio corpo. Una storia che diverte, che smuove gli animi. Sarà presente Sofia Assirelli.