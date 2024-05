A scuola con l’Avis. Donati mille euro a istituto per progetti musicali

Si è tenuta martedì al teatro Fabbri di Forlì, la giornata conclusiva del progetto ‘Avis Scuola’, in cui 380 studenti di otto scuole medie si sono dedicati a realizzare un evento musicale sul tema ‘Volontari: la felicità del dono’. L’appuntamento è stato promosso in occasione della 33ª Giornata Avis della Solidarietà in cui gli studenti hanno portato sul palco lavori inediti, prodotti con il supporto dei docenti, sulla tematica proposta. I ragazzi sono stati invitati ad esprimere la loro libertà inventiva sull’argomento oggetto del bando. A tutti coloro che si sono esibiti è stata donata una maglietta che è stata indossata durante la cerimonia in teatro. Inoltre per dimostrare la collaborazione con le scuole del territorio, l’Avis ha donato 1.000 euro a ciascun Istituto Comprensivo coinvolto, come premio per la partecipazione e come contributo destinato ai progetti musicali e all’acquisto di strumenti o del necessario per l’esibizione.

L’evento è stato condotto da Fabio Giacomini, segretario Avis Forlì. Insieme a lui sul palco per dare il benvenuto, anche Enrico Vetricini (vicepresidente con delega al territorio Avis Forlì), donatore da 24 anni con 224 donazioni all’attivo. Ha portato il suo saluto Roberto Malaguti, presidente Avis Forlì, che ha ringraziando le scuole, i volontari Avis che hanno reso possibile il progetto e l’azienda agricola Orto Mio che ogni anno sostiene il progetto regalando una piantina agli studenti. In seguito, sono intervenuti il vescovo mons. Livio Corazza e l’assessore Paola Casara. Sono seguite le esibizioni delle 8 scuole medie: Croce, San Martino in Strada, Zangheri, Fiorini, Sforza, Palmezzano, Maroncelli, Mercuriale.

Rosanna Ricci