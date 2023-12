A scuola di crowdfunding, ecco l’iniziativa comunale

Partirà a gennaio ‘Cultura Attiva’, il progetto di crowdfunding civico ideato dal Comune. Il bando – realizzato in collaborazione con Ginger Crowdfunding – è rivolto a soggetti no profit con sede sul territorio che abbiano l’obiettivo di realizzare progetti e attività per la valorizzazione della cultura. Il progetto avrà un doppio valore: Ginger curerà un corso di formazione di crowdfunding a partecipazione obbligatoria per le associazioni che vorranno candidare i loro progetti di raccolta fondi e il Comune si impegnerà a coprire il 40% del costo totale - per un massimo di 4.000 euro - di ciascuno dei progetti selezionati che avranno raccolto in autonomia il restante 60% dell’obiettivo. Per iscriversi al percorso formativo obbligatorio per la partecipazione al bando ci sarà tempo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio; successivamente alle due giornate di formazione da tenersi nella prima metà di marzo, i soggetti avranno 30 giorni per presentare le proprie campagne di crowdfunding civico. Il Comune ha organizzato un evento di presentazione organizzato per giovedì 18 gennaio alle 17 nel Salone dell’Incontro a Palazzo Romagnoli.