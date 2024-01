A scuola di disegno con Laura Fuzzi

‘Oltre il Foglio Bianco‘: si chiama così il nuovo laboratorio di disegno di Laura Fuzzi, in collaborazione con Terra del Buonvivere e Associazione Regnoli 41. Il progetto è pensato per chiunque desideri conoscere il mondo del disegno e acquisire le competenze fondamentali per muoversi su un foglio bianco.

Il corso è alla portata di tutti ed è composto da sei lezioni. L’artista meldolese guiderà gli studenti attraverso le basi essenziali, fornendo consigli pratici per sbloccare la mano e la mente e lasciarsi andare sul foglio da disegno.

Laura Fuzzi è un’artista con esperienze nel mondo cinematografico e nel fumetto. Ha collaborato a film come ‘Invelle‘ di Simone Massi e ‘La Strada dei Samouni‘ vincitore dell’Oeil d’or al Festival di Cannes. Ha contribuito anche alla creazione di ‘Gioca con me Papà‘ di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d’oro 2022, e ‘Benedizione a Frate Leone,‘ riconosciuto con il prestigioso Zecchino d’oro 2023.

La prima lezione sarà il 18 gennaio, dalle 21 alle 22.30, nella sede di Rebu, in via Giorgio Regnoli 52 a Forlì. Le altre lezioni saranno così divise: lezione 2 - 25 gennaio (Le proporzioni), lezione 3 - 1 febbraio (L’Arte del Tratto), lezione 4 - 8 febbraio (Colori che Parlano 1), lezione 5 - 15 febbraio (Colori che Parlano 2), lezione 6 - 22 febbraio (Composizione Visiva). Tutti i materiali saranno forniti dall’autrice. Info e prenotazioni (anche whatsapp): Laura Fuzzi 329.1891637.

Alessandro Mambelli