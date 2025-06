A scuola di protezione civile o la protezione civile va a scuola. La si può leggere come si vuole, fatto sta che lo scorso venerdì nel cortile della scuola elementare ‘Giuseppe Di Matteo’ a Santa Maria Nuova Spallicci i volontari dell’associazione ‘Il Molino’, nell’ambito dell’iniziativa ‘Mi metto al sicuro’, hanno allestito un vero e proprio campo con tende, mezzi e varie postazioni dove mostrare ai giovanissimi alunni le tecniche per spegnere un fuoco, prestare il primo soccorso, calarsi in sicurezza da una parete verticale.

Una vera e propria prova pratica che ha entusiasmato i ragazzi e ripagato gli organizzatori dell’impegno che svolgono, non solo quando si tratta di accorrere in caso di emergenza, ma anche di divulgare le buone prassi da tenere a mente in caso di calamità. Sono stati oltre 250 i bambini che hanno potuto impugnare un idrante, salire su un’ambulanza o accarezzare uno dei fenomenali cani da soccorso. Ad aiutare i volontari del Molino anche la Croce Rossa Italiana Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, l’Unità Cinofila Arca, il Soccorso Alpino. E’ stata anche l’occasione per un saluto da parte del neo eletto sindaco, Filippo Scogli, presentatosi con la fascia tricolore.

ma.bo.