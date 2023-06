A ‘scuola’ d’impresa e professioni Studenti con i Tutor Virtuali: "Ci spiegano il mondo del lavoro"

Professionisti e imprenditori del domani grazie all’incontro con i tutor. Si è chiusa ieri la seconda edizione del progetto ’Tutor Virtuale’ della Camera di commercio della Romagna. La nuova community è formata da 17 giovani studenti universitari (furono 11 nell’edizione del 2022) e 15 fra imprenditori, manager e professionisti del territorio. Il progetto ha lo scopo di aprire e agevolare lo sviluppo di un dialogo tra impresa, professionisti e studenti universitari attraverso la creazione di una community, fisica e virtuale grazie al Portale Lavoro della Camera di Commercio.

Tra le motivazioni che hanno spinto giovani studenti universitari a partecipare al progetto troviamo l’interesse e la curiosità nel conoscere da vicino le dinamiche aziendali e le capacità imprenditoriali necessarie per avviare in seguito una propria attività e il desiderio di avvicinarsi concretamente al mondo delle imprese e delle professioni".

"La Camera di commercio crede e sostiene questo progetto, sono anch’io diventato un tutor – ha detto il presidente Carlo Battistini – e ho avuto così il piacere di conoscere Gianluigi D’Asero, specializzando in Amministrazione e Gestione d’impresa presso il Campus di Rimini, con il quale ha avuto uno scambio non solo professionale legato alla mia attività nella finanza aziendale, ma anche umano uscendone arricchito per avere potuto cogliere il punto di vista e l’approccio di un giovane bravo e preparato. Sono tutti ragazzi aperti, motivati e determinati a perseguire gli obiettivi professionali che corrispondono ai loro interessi e alle loro aspirazioni, ma con il legittimo bisogno di nuovi stimoli e diverse chiavi di lettura per interpretare al meglio proprio futuro professionale".

All’incontro di ieri sono intervenuti diversi studenti. "Esperienza stimolante e inaspettata – ha dichiarato Carla Craba, studentessa del corsi di laurea magistrale di Mass media e politica abbinata a Francesco Ferro, Ceo di Integra Solution, agenzia di comunicazione e marketing digitale - . Stimolante perché il supporto, i consigli e i suggerimenti che il mio tutor ha condiviso con me mi torneranno sicuramente utili una volta terminata la carriera universitaria. E poi inaspettato, perché avevo poche aspettative, mi immaginavo le solite conferenze online caratterizzate da pochissima interazione e tanta teoria. Invece sono rimasta piacevolmente sorpresa".