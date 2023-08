A scuola in montagna, investiti 800mila euro

di Quinto Cappelli

I ragazzi delle pluriclassi della scuola primaria nella montagna della nostra regione, quando a settembre rientreranno in classe, avranno un ‘opportunità in più. Un progetto, avviato in via sperimentale dalla Regione durante l’anno scorso in sei plessi scolastici e dodici pluriclassi di montagna delle province di Reggio Emilia (Comune capofila Ventasso) e Forlì-Cesena (Comune capofila Portico e San Benedetto), per l’anno scolastico 2023-2024 sarà esteso a tutto il territorio regionale montano da Piacenza a Rimini, con un investimento di 812mila euro.

La finalità? "Per potenziare i servizi e innovare l’offerta didattica, per garantire a tutti i bambini e le bambine un’istruzione di qualità". Spiega Marzia Marchesini, consigliera comunale di Portico, maestra in pensione e responsabile del progetto del comune romagnolo capofila: "Con questo progetto si dà la possibilità a tutti i 61 Comuni delle aree montane, in cui sono presenti pluriclassi, di realizzare progetti didattici e servizi innovativi anche grazie agli incentivi economici, che ammontano a 3.000 euro per ogni pluriclasse attivata, più 5.500 euro per ciascun plesso scolastico coinvolto".

Tra le iniziative finanziabili: ampliamento del tempo-scuola, sperimentazione di modelli educativi che valorizzino le ricchezze culturali e ambientali del territorio, spese di trasporto per favorire occasioni di confronto con gli studenti delle altre scuole. Il programma si inserisce nell’ambito dei cosiddetti ‘Patti di Comunità’, nati per rafforzare l’alleanza tra scuole e territorio e per sostenere i servizi educativi che si fondano sul modello delle pluriclassi nelle aree montane ed è stato definito con la condivisione dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

Le domande per accedere ai contributi da parte dei Comuni, singoli o in qualità di capofila, possono già essere presentate, e il termine massimo è entro il 20 dicembre 2023, al Settore educazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo mail [email protected]. Contenuti e obiettivi sono stati illustrati in conferenza stampa in Regione dagli assessori alla Scuola, Paola Salomoni, e alla Montagna, Igor Taruffi.