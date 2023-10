A scuola nel palazzetto. Brandine via, ora i banchi

Domattina i 90 alunni delle scuole di Tredozio, suddivisi per infanzia, primaria e medie, cambieranno ancora aule, a causa delle conseguenze del terremoto dello scorso 18 settembre, che ha reso inagibile tutto lo stabile scolastico. Infatti, saranno accolti nel palazzetto dello sport, dopo aver svolto le lezioni per 10 giorni nelle grandi tende che in pochi giorni i volontari della Protezione civile regionale e locale avevano innalzato nel prato dietro al palazzetto delle sport, nell’area del Centro sportivo Le Volte, ad un km dal paese, sulla strada provinciale 86 del Tramazzo e vicino alla piscina. Negli ultimi giorni (compreso oggi) i volontari dell’Associazione nazionale Alpini e i volontari della Protezione civile regionale e locale hanno lavorato per togliere dal palazzetto dello sport le brandine dove hanno dormito finora gli sfollati, pulire e disinfettare i locali e infine innalzarvi 9 grandi tende leggere di tela (8 metri per 5), da trasformare in aule scolastiche. E’ la terza volta, quest’anno, che gli alunni della scuola del paese dell’alta valle del Tramazzo cambiano ambienti scolastici, dopo il suono della prima campanella il 15 settembre scorso. La sindaca Simona Vietina e le autorità regionali, d’accordo con la dirigente scolastica di Modigliana, stanno poi pensando di acquistare le casette prefabbricate da collocare in modo stabile probabilmente in piazza XXV Aprile, in attesa che sia ricostruito l’edificio scolastico o messo in sicurezza quello terremotato, ora inagibile.

Da giovedì 28 anche l’ufficio postale di Tredozio, sito in via XX Settembre 34, chiuso temporaneamente per lavori dopo il sisma, è stato trasferito in una struttura mobile sostitutiva, posizionata in via San Giorgio 7, "per garantire ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate". L’ufficio postale mobile osserverà i medesimi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Questa notizia di Poste italiane è un buon segnale della normale ripresa della vita sociale e civile di una comunità ancora ferita che cerca di rialzarsi, dopo la drammatica botta del 18 settembre scorso. In un primo momento si era pensato di trasferire l’ufficio postale mobile nel piazzale del centro sportivo Le Volte, dove provvisoriamente erano stati trasferiti anche municipio, scuole e sfollati. Ma poi si è deciso per via San Giorgio 7, perché più vicino al centro storico, mentre il centro sportivo Le Volte dista circa un chilometro e raggiungerlo sarebbe stato più difficoltoso, specialmente per gli anziani.

Quinto Cappelli