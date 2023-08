A scuola nel Parco, finanziati cinque istituti

Grazie al ‘Programma #iosonoambiente’ promosso dai Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme a quello dell’Università e della Ricerca, sono tre gli istituti del forlivese che riceveranno finanziamenti per le loro attività didattiche estive. "I progetti sostenuti prevedono attività formative degli studenti, di comunicazione e di divulgazione dei valori ambientali e di legalità e attività di volontariato degli studenti – si legge nella presentazione del bando – nonché attività di promozione di buone pratiche ambientali e di nuovi stili di vita negli ambienti di studio e di vita degli studenti, orientate all’assunzione di comportamenti eco-sostenibili, tra cui l’uso consapevole della risorsa acqua, nell’ottica di garantire l’accesso a tale risorsa da parte di tutti. Si intende così ampliare l’offerta formativa attraverso percorsi finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, e all’educazione ambientale, in tutte le sue espressioni, quali strumenti di inclusione e di sviluppo delle competenze sociali e della cittadinanza attiva".

Il bando, scaduto a metà giugno, prevedeva che le scuole presentassero i progetti di concerto con enti Parco nazionali e Aree marine protette. Numerose richieste sono giunte al Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna che ha accettato tutte le proposte, esaminate e ritenute valide. "Una volta conosciuto l’esito del bando, cinque progetti fra quelli sostenuti dall’ente parco sono risultati vincitori e così abbiamo stipulato un protocollo d’intesa con le scuole, così che hanno potuto accedere ad un contributo di 30.000 euro per le attività che andranno svolte entro il 30 ottobre. Le scuole assegnatarie del contributo sono state: l’Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna, l’Istituto Comprensivo n.1 Tecla Baldoni di Forlì; l’Istituto Comprensivo di Bertinoro (FC); l’Istituto Comprensivo di Medicina (BO) e l’Istituto Comprensivo di Pontassieve (FI). "Sono interessanti le opportunità per i ragazzi di fare esperienze in natura, di conoscere importanti problematiche ambientali – conclude la nota del Parco – sviluppando una sensibilità verso questi temi così importanti ed anche di visitare il territorio dell’area protetta tosco-romagnola".

Oscar Bandini