A settembre via agli abbonamenti La stagione teatrale di Forlì offre abbonamenti per due settori con prezzi variabili, rinnovabili dal 2 al 22 settembre e nuovi dal 30 settembre al 14 ottobre. Inoltre, l'abbonamento speciale 'Studio' per studenti e universitari fino a 29 anni e l'abbonamento speciale danza per le scuole convenzionate.