‘A spasso con Fido’, buona la prima I cani animano corso Mazzini

Una mattinata condizionata dalla pioggia, riscattata da un pomeriggio soddisfacente per la partecipazione di pubblico e l’allegro spirito di condivisione: è il bilancio di ‘A spasso con Fido’, iniziativa organizzata sabato in corso Mazzini dall’associazione ‘Idee in corso’, che da anni opera per vivacizzare il borgo San Pietro a vantaggio di residenti ed esercenti. Era l’occasione per animare la zona, eccezionalmente chiusa al traffico, ed ‘educare’ i proprietari dei cani al rispetto degli spazi comuni: in tanti infatti passeggiano spesso sprovvisti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

"Purtroppo il meteo avverso ci ha obbligato a spostare i gazebo informativi sotto i portici – spiega Daniela Paganelli, vicepresidente di Idee in corso –. Nel pomeriggio per fortuna c’è stata una bella riposta". Molto apprezzata la sfilata ‘a sei zampe’ con cani e amici umani. "Trentatré le coppie iscritte: abbiamo premiato il binomio più simpatico, quello più elegante, quello con cane e padrone più somiglianti. Un riconoscimento speciale è stato attribuito a un cagnolino disabile". A tutti sono stati donati gadget come borracce e sacchettini per mantenere pulite le strade. "Doveroso ringraziare gli sponsor".

A spasso con Fido’ avrà un seguito? "È stato faticoso, ma non escludiamo un bis, magari tra un paio di anni" conclude Paganelli. L’evento, dove erano esposte anche foto e opere d’arte a tema animali, era in collaborazione con l’associazione Regnoli 41, il gruppo ‘Pensiero e azione’, l’associazione amici dei cani - gattile di Bagnolo e guardie zoofile Earth.

Francesca Miccoli