A squadre per curare il verde a Forlimpopoli

Si tratta di eseguire piccole potature delle alberature presenti nei giardini e nei parchi pubblici, inoltre bisogna provvedere alla manutenzione degli alberi, soprattutto dei più piccoli, piantati negli anni per ogni bimbo nato a Forlimpopoli. Sono le operazioni che verranno richieste domani ai volontari che vorranno prendere parte alla giornata per la manutenzione del verde pubblico che ogni anno il Comune organizza. In tutto sono due le giornate promosse durante l’anno nelle quali si chiamano a raccolta i volontari per la cura del verde, una in autunno, quella di domani, e una che di solito si svolge a inverno inoltrato. L’appuntamento autunnale è domani alle ore 8 con ritrovo al parcheggio del parco urbano ‘Luciano Lama’. Tutti coloro che vorranno partecipare saranno così divisi in squadre operative coordinate dal Pastore degli Alberi, Guido Braschi, e dall’ufficio ambiente comunale. In prima fila, come sempre, ci saranno le associazioni Funghi e Flora e Gruppo Alpini, oltre alle altre realtà associative che fanno parte della Consulta Ambiente. Come detto, si tratta di prendersi cura degli alberi effettuando alcune piccole potature e sistemando gli alberelli dei nuovi nati. L’occasione è utile anche per chi volesse associarsi a Funghi e Flora e al Gruppo Alpini. Chi fosse interessato può presentarsi direttamente domani mattina al parco urbano.

ma.bo.