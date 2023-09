A teatro col presidente. Balzani: "Forlì lo stupì con il Risorgimento"

Tre incontri capaci di lasciare un segno, quelli tra il Presidente della Repubblica Napolitano, scomparso venerdì a 98 anni, e l’ex sindaco Roberto Balzani. Il primo a Parigi, nel settembre del 2010, poi ancora a Forlì, nel gennaio del 2011 e infine a Roma, nel marzo dell’anno successivo.

Roberto Balzani, come andò il vostro primo incontro a Parigi?

"Fui invitato all’Ecole Normale Supérieure in occasione di un seminario organizzato nel bicentenario della nascita di Cavour, con l’ex ministro della commissione Europea Jacques Delors e Gilles Pécout, professore alla Sorbona. Quel giorno tenni un discorso alla presenza anche di Giorgio Napolitano. Scambiammo qualche parola e riconobbi in lui un appassionato di storia. Ebbi l’impressione che scattasse tra noi una simpatia immediata".

Consolidata a Forlì l’anno successivo, quando arrivò in città per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

"A Forlì organizzammo una specie di rappresentazione. Io feci un discorso quasi recitativo sulla parte storica, accompagnato da immagini e letture. Lui, in platea, non se lo aspettava: la sera prima avevamo cenato insieme, ma avevamo parlato di tutt’altro. Rimase molto colpito e quando uscì disse che a Forlì il Risorgimento era stato raccontato in maniera molto originale. Quella dichiarazione poi rimbalzò sui tg e contribuì a valerci il riconoscimento che ricevemmo l’anno successivo al Quirinale".

Di cosa si trattò?

"Il 17 marzo 2012 Forlì fu scelta tra le dieci città italiane simbolo del Risorgimento. Sapemmo di essere invitati a Roma pochissimi giorni prima dell’evento e non sapevo nemmeno che saremmo stati premiati. Fu una bellissima sorpresa".

Ha ricordato una vostra cena a Forlì. Di cosa parlaste?

"Fu una serata strepitosa, passata con il Presidente, l’allora prefetto Angelo Trovato e pochi altri. Parlammo di libri, di politica… Era curioso di conoscere la città, le sue curiosità storiche. Io sono docente di Storia del Risorgimento e volle sapere cosa si insegnasse all’università. Fu molto intenso e devo dire che mi trattò simpaticamente, non ebbi mai percezione di una distanza tra noi. Nonostante l’innegabile autorevolezza conservava una grande semplicità, pur essendo sempre molto profondo ed esigente, nel senso che non accettava le banalità".

È questo l’incontro che, tra i tre, l’ha maggiormente segnata?

"Direi forse quello a Parigi: ero un giovane professore ordinario, da poco sindaco e mi trovai a parlare di fronte a Delors, il fondatore dell’Europa moderna, e una personalità come quella del Presidente. Non lo dimenticherò mai. Napolitano davvero ragionava su una dimensione non solo politica, ma culturale, con un’idea straordinaria dell’Europa e delle relazioni tra Paesi e alle spalle una formazione solidissima. Ho conosciuto pochissime persone come lui".