"A teatro cresce lo spirito critico"

E’ un nuovo arrivo tra gli sponsor di ‘Cronisti in classe’, Accademia PerdutaRomagna Teatri, centro di produzione teatrale e curatrice delle stagioni teatrali ai teatri Diego Fabbri, il Piccolo di Forlì e il Dragoni di Meldola. "Siamo lieti di partecipare all’iniziativa del Resto del Carlino – sottolinea Ruggero Sintoni (foto), direttore artistico insieme a Claudio Casadio – con una ricca e ampia proposta culturale per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio forlivese".

L’impegno di Accademia PerdutaRomagna Teatri, infatti, va da sempre al coinvolgimento delle fasce giovanili nella programmazione teatrale, grazie a numerose iniziative che li rendono protagonisti attivi, in modo tale da avvicinarli sin da ragazzi alla forma del teatro e sensibilizzare le nuove generazioni.

"Riteniamo fondamentale – spiega Sintoni – dare la possibilità ai giovani di assistere, in forma gratuita e collettiva, a spettacoli di prosa di importanti autori, che fanno parte anche dei programmi scolastici che studiano in classe, così come a spettacoli di drammaturgia contemporanea in cui si dà voce a temi come il disagio giovanile, il bullismo e il rapporto tra figli e genitori".

Il centro Accademia PerdutaRomagna Teatri partecipa anche ad altre iniziative promosse dal Carlino, come, ad esempio, ‘Teatro in classe’, un progetto che prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nella visione prima e nella successiva recensione di testi teatrali che, poi, vengono pubblicate sulle pagine del nostro giornale.

"Crediamo fermamente – conclude Sintoni – nella funzione pedagogica ed educativa della nostra offerta culturale, perciò sono molti gli spettacoli proposti alle scuole, tra il Teatro Diego Fabbri e il Teatro Il Piccolo di Forlì, così come il Teatro Dragoni di Meldola. Il teatro contribuisce ad accrescere lo spirito critico e il gusto collettivo delle piccole generazioni e può essere un mezzo per decodificare la complessa realtà che oggi tutti viviamo".

Testi di Sofia Nardi