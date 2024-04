A teatro per le malattie rare. Scuole e non solo: 700 al ‘Fabbri’

Malattie rare, emozioni uniche: è andato in scena ieri mattina al teatro Diego Fabbri lo spettacolo ‘Petali nella corrente’, dedicato a due patologie la cui ricorrenza è inferiore a un caso su duemila. Si tratta della fibrosi cistica e la sindrome di Beckwith-Wiedemann (questa, in particolare, uno su 10mila), le cui associazioni di riferimento sono state partner del progetto. Questa volta gli spettatori sono stati i ragazzi delle scuole forlivesi e di alcune realtà sociali o assistenziali della città, come Anffas, CavaRei e Techne. Il teatro comunale era gremito in quasi tutti i suoi 700 posti.

L’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione, Paola Casara, ha rivendicato l’importanza di "uno spettacolo che parla di malattie rare, coinvolgendo i giovani e rivolgendosi a loro. Un impegno iniziato nel 2023 che sta continuando insieme alle associazioni protagoniste e al reparto di Pediatria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni". La fibrosi cistica colpisce l’apparato respiratorio e digerente. Mentre la Bws si manifesta con l’iperaccrescimento di alcune parti del corpo e comporta un maggior rischio oncologico in età pediatrica.

Nel corso della mattinata sono andate in scena alcune storie reali di bambini affetti e dei loro genitori. Lo spettacolo è stato prodotto dal Comune di Forlì e diretto da Denio Derni (regista e anche attore), con Marco Viroli (in veste di poeta), il coinvolgimento del gruppo danza di Forlimpopoli e, nel finale, di alcuni clown di corsia. Alcuni dei testi dello spettacolo appartengono a due voci che non risuonano più: quelle della ex assessora forlivese Katia Zattoni e del giovane Alessandro Dradi, entrambi affetti da fibrosi cistica e scomparsi. Lo spettacolo, però, simboleggia la vittoria della vita su ogni patologia. ‘Petali nella corrente’ è andato in scena per la prima volta nel giugno del 2023 sul palco della Fabbrica delle Candele, poi replicato nei teatri di Predappio e Meldola.

Le scuole coinvolte sono state la Matteotti, Orceoli, Palmezzano, Matatia, Rodari, Fabbri; tra le superiori, invece, hanno partecipato il liceo scientifico Fulcieri Paulucci de Calboli, Ruffilli, Melozzo, Matteucci, liceo linguistico Morgagni.

I bambini che stanno attraversando un momento di difficoltà, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti anche nel parco antistante il padiglione Allende dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove circa novanta giovani voci del coro ‘In-canto’, in rappresentanza della scuola primaria De Amicis, si sono esibiti a favore del reparto di Pediatria. I bambini del coro appartenevano a ben sei classi ed avevano un’età compresa tra i 9 e i 10 anni. Nell’occasione,infatti, le famiglie e i bambini della scuola hanno donato materiale didattico, che verrà messo a disposizione dei bambini ricoverati.