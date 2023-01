A Terra del Sole altri due weekend con le natività

Ultimi due fine settimana di apertura per la 34ª Rassegna di presepi di Terra del Sole. Oggi e domani sarà possibile ammirare le oltre sessanta natività, esposte nel Palazzo pretorio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nel portico sono allestiti i presepi artigianali: esemplari originali realizzati da amatori, dagli alunni della elementare Serri Pini e dell’asilo F.lli Paganelli, dagli immancabili Andrea Bandini ed Enzo Amadori, anime della manifestazione.

Nella sala al piano terra e nel salone dei commissari sono invece in mostra le natività artistiche: la triplice proposta, curata da Marilena Spataro e dall’associazione culturale Logos, si compone della sezione ‘Sotto una buona stella Genesi anomalie, rinascita, tra sacro e profano, collettiva di pittura e scultura’, che vede protagonisti 11 artisti tra maestri ed emergenti; ‘Venire alla luce’, tripersonale di scultura dei tre maestri romagnoli Sergio Monari, Giovanni Scardovi, Mario Zanoni; ‘I presepi delle Meraviglie’ dell’artista Marco Gagliardi con nove originali opere, quattro già esposte alla prestigiosa rassegna ‘100 Presepi in Vaticano’ e benedette da Papa Francesco. La rassegna, a ingresso libero, è organizzata dagli Amici del presepe e dalla Pro loco di Terra del Sole e gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per informazioni e prenotazioni di visite al di fuori dell’orario di apertura, tel. 335.7026444.

f. m.