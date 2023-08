A Terra del Sole è sempre Splendido Musica e cena nel parco al Castello

A Terra del Sole scatta nuovamente l’ora di ‘Splendido!’, l’appuntamento dell’estate medicea è per stasera al castello del capitano delle artiglierie. Nella cornice del grande giardino dalle 19.30 all’una è in programma una serata tra enogastronomia per tutti i palati, intrattenimento e convivialità. Si parte con l’aperitivo e la possibilità di scegliere tra degustare un buon vino selezionato dal sommelier del castello o assaporare un cocktail di qualità preparato dai bantender. Ricca la proposta per la cena. La prima opzione riguarda il luogo dove consumare il pasto: si può scegliere se rifocillarsi sul prato, oppure accomodandosi sui confortevoli cuscinoni disseminati nel parco. Chi lo desidera può prenotare un tavolo. Saranno presenti gli stand di Enzu Asian Food, Cuoppo Fries e Garage Food Truck. E per il dopocena, come tradizione, la musica selezionata dal dj Pyton e l’intrattenimento di Gaddo. L’ingresso costa 12 euro comprensivo di un drink mentre per il tavolo 20 euro, compreso il ticket per un piatto e uno per un drink. Sono ammessi a partecipare anche intere famiglie e amici a quattro zampe. Per info e prenotazioni, cliccare sul link dell’associazione culturale Amici del Castello https:bit.lySPLENDIDOALCASTELLO o chiamare il 333.9909562. Il maniero si trova in via Cavallotti 4.