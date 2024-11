A Terra del Sole la collettiva ‘Stanze della memoria"

Proseguono nel Palazzo pretorio di Terra del Sole le mostre promosse da ‘La Maya Desnuda’ di Forlì e curate dal critico d’arte Silvia Arfelli. Oggi alle 16.30 nel salone d’onore sarà inaugurata l’esposizione ‘Stanze della memoria’, tradizionale collettiva organizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole. Tema dell’esposizione 2024, come recita il titolo, "la memoria, in tutte le sue sfaccettature, che si ricollega con il tempo, con il sentimento del ricordo, con meditazioni sui simboli e sulle allegorie della vita – spiega Arfelli –. Le opere che gli artisti presentano hanno spesso accezioni classiche, a volte riflettono echi di un mondo naturalistico, altre volte meditano sul fluire delle cose, accanto a una modernità che guarda anche a un recupero della storia, in un avvincente e affascinante dialogo fra dipinti e sculture che rappresenta".

Gli artisti che hanno accettato l’invito della Maya Desnuda operano da sempre nell’ambito della figurazione e provengono da tutta Italia: si tratta di Iolanda Bocelli (nella foto), Paola Colleoni, Mauro Dalla Casa, Bruna Dirani, Tatiana Dobrodij, Erica Ficili, Agostino Gagliardi, Sofia Giacomelli, Francesca Guariso, Manola Guarnieri, Emilio Daniele Lattanzi, Simone Meneghini, Luigi Ogliaro, Alla Panargina Oxana Panyushkina, Lucio Russo, Loretta Samorì.

La mostra sarà visitabile al pubblico fino al 6 dicembre, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 eccetto il lunedì (giornata di chiusura). Per informazioni, contattare il numero 0543.766766 o il 334.2604929.